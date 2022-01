A Campomarino la sede dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari ha le sue radici nel 1972 ed è una realtà che si onora di rappresentare tutti i volontari dei Vigili del Fuoco, ma porta avanti anche una seconda gamba, quella delle strutture operative di Protezione Civile trasmettendo tutta l’esperienza e la professionalità. La volontà di far nascere una Sezione Provinciale di Protezione Civile qui in Molise, in piena pandemia, nasce proprio da cittadini comuni che cercano di essere altamente professionali e sempre pronti, conoscendo bene il contesto nel quale si opera.

A Campomarino, ogni anno l’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Coordinamento Molise comunica che è aperto il tesseramento per diventare soci per l’anno 2022. Le iscrizioni saranno possibili fino al 31/03/22 dopodiché partiranno dei corsi di formazione sia base che specifici volti ad informare, formare ed addestrare i volontari. La nostra realtà associativa ha sede a Campomarino ed opera in tutta la provincia di Campobasso ( prevalentemente Basso Molise), ma anche a livello regionale e Nazionale essendo un’articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale VVF Volontari Odv Età con sede a Torino (Ente Nazionale).

Il presidente dell’associazione Mariangela Sforza, in carica dall’11/07/2020, sostiene: “il motore dell’associazione è la volontà e la passione. La volontà di aiutare il prossimo, la comunità, il territorio,la popolazione, se stessi. Fare volontariato nobilita lo spirito e ci fa crescere, ci dona competenze che altrimenti nelle nostre vite non riusciremmo ad ottenere.

La nostra realtà svolge diverse attività: Protezione Civile, Nucleo Aib ( siamo in Convenzione con la Regione Molise per la lotta attiva agli incendi boschivi),formazione,Addestramento, Supporto agli enti a vari livelli, Attività ricreative e culturali ( gestione campi estivi).

In particolare per diventare una volontaria o un volontario del nostro NUCLEO AIB ( antincendio boschivo) è necessario essere maggiorenni, il primo passo da compiere è iscriverti all’Associazione. I volontari AIB dedicano il proprio tempo libero alla difesa e salvaguardia del patrimonio naturale e in modo particolare alla lotta attiva contro gli incendi. Sono uomini e donne di tutte le età ( max 58 per attività fronte fuoco),che conoscono molto bene il territorio in cui operano e possono per questo intervenire in modo rapido ed efficace sugli incendi. L’opera dei volontari si è dimostrata indispensabile in tante occasioni e il loro apporto è determinante. È necessario fare affidamento anche per il futuro sulla preziosissima attività svolta dal mondo del volontariato, al quale è fondamentale che i giovani si avvicinino sempre più numerosi. Se hai compiuto 16 anni puoi comunque dare inizio a questa nuova esperienza, cominciando a intraprendere il tuo percorso a titolo informativo. Gli operatori AIB riceveranno adeguata informazione e formazione sui rischi presenti nella lotta antincendio, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione, addestramento. Gli operatori riceveranno, inoltre, adeguata informazione e addestramento al momento della consegna dei DPI e, nel caso di impiego di mezzi e attrezzature, sul loro corretto utilizzo e manutenzione. Tutti gli operatori verranno sottoposti anche a controllo sanitario. Associazione in partenariato e collaborazione con la Società Nazionale Salvamento Molise e Odv Arca Termoli. Abbiamo aperto anche un tesseramento mirato per creare un Gruppo Operativo di Soccorso sul Comune di Ururi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Approfitto per ringraziare tutti i volontari che da inizio Emergenza Covid 19 a tutt’oggi si mettono volontariamente a disposizione nei molteplici servizi sia emergenziali che ordinari,ma voglio fare un super ringraziamento a chi quest’estate ha affrontato anche l’emergenza incendi che ha colpito il nostro Molise sia direttamente nella lotta attiva che con attività di supporto alle Squadre Aib.”

I VOLONTARI sono il braccio operativo della solidarietà.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ANVVFVCAMPOBASSO/

Luciana Iamartino