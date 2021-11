A Vinchiaturo la sperimentazione del primo sportello 2.0 per la cittadinanza

Il 26 novembre sarà presentato il nuovo servizio del Comune di Vinchiaturo “Tell Talk Sportello 2.0” che offre l’opportunità al cittadino di acquisire informazioni ed eseguire molteplici operazioni direttamente dal sito internet istituzionale dell’Ente. Lo sportello virtuale, in fase sperimentale, sarà attivo con operatore dalle ore 9,00 alle 14,00.

Attraverso la piattaforma integrata nel sito del Comune si potranno effettuare numerose operazioni, nonché acquisire e consegnare documenti, comodamente dal proprio dispositivo elettronico senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici Comunali.

Compilare un bollettino di pagamento, acquisire compilare e consegnare un modulo o una domanda, accedere ai servizi on line e ricevere informazioni di vario genere, sarà molto più semplice per i cittadini, i quali troveranno sul sito www.comune.vinchiaturo.cb.it un assistente di sportello che li seguirà nelle varie richieste, indicando loro anche come compilare i documenti e con il quale potranno interagire in chat, in audio e, quando è necessario, anche in video.

Attraverso questo innovativo servizio del Comune di Vinchiaturo, primo in Italia nel suo genere, il cittadino avrà la possibilità di operare comodamente da remoto come se si trovasse all’interno del Municipio ottenendo assistenza ed importanti informazioni.

Il Sindaco Luigi Valente e l’Amministrazione Comunale di Vinchiaturo si sono affidati ad una azienda molisana, ideatrice della piattaforma www.TellTalk.it , per la realizzazione dello sportello 2.0 che è già attivo sul sito internet del Comune.