Accoglienza e integrazione dei migranti, stipulato il protocollo d’intesa per la formazione professionale.

Il Raggruppamento temporaneo d’impresa, con sede in Campobasso in Via Luigi D’Amato 9°, costituito dall’Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale e ASSeL – Assistenza e Lavoro cooperativa sociale, ha stipulato un Protocollo d’intesa con diversi Organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Molise, finalizzato all’attivazione di corsi di formazione destinati ai beneficiari dei progetti SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione.

L’agenzia Agorà e Assel, nell’ambito dell’accoglienza dei migranti, operano in qualità di ente gestore in quattro progetti SAI: con il Comune di Campobasso, denominato “INTEGRA(mo)NDO”, con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, denominato “KARIBU”, con il Comune di Jelsi e con il Comune di Sant’Elia a Pianisi.

Con il prezioso supporto delle realtà territoriali e del Terzo settore, da diversi anni, il Raggruppamento temporaneo d’impresa promuove il fare “accoglienza integrata” attraverso l’attuazione di percorsi personalizzati al fine di favorire l’inserimento socio-lavorativo e il raggiungimento dell’autonomia personale in un’ottica inclusiva. I corsi proposti nell’offerta formativa riguardano vari settori: ristorazione e alimentazione, artigianato e arte, ambiente e tutela del territorio, agricoltura, edilizia e così via.

Attualmente sono attivi i seguenti corsi: cucina, pasticceria, cake design, pizzaiolo, pittura, giardiniere, stuccatore/decoratore/imbianchino, HACCP e BLSD.

In linea generale, il programma didattico prevede una parte di lezioni teoriche e una parte di attività pratiche per un monte ore variabile in funzione alla tipologia di corso formativo.

Partecipare ad un corso formativo offre a ciascun beneficiario la possibilità di ampliare il bagaglio di competenza, scoprire nuovi interessi, acquisire abilità spendibili nel mondo del lavoro, oltre che essere un’occasione di integrazione socio-culturale.