Acem-Ance: il presidente Martino incontra il Capo di Gabinetto del Ministero per gli Affari Regionali Francesco Rana

Proficuo e costruttivo l’incontro avuto ieri pomeriggio dal Presidente dell’ACEM-ANCE Molise Danilo Martino con il Capo di Gabinetto del Ministero per gli Affari Regionali Francesco Rana, nel corso di una videoconferenza alla quale hanno preso parte anche il Vice Presidente Angelo Santoro, il direttore Gino Di Renzo e il funzionario dell’Associazione Immacolata Altavista.

Obiettivo della riunione, rappresentare al Governo nazionale la situazione di crisi del settore dell’edilizia in Regione e sensibilizzare l’Esecutivo sui temi di interesse delle imprese.

Durante l’incontro, oltre che dei noti problemi legati alla crisi del settore, si è parlato anche del decreto semplificazioni in fase di adozione, dei fondi europei, delle altre iniziative che il Governo intende mettere in campo e soprattutto della necessità, fortemente rappresentata dall’ACEM-ANCE, che sia allargato il plafond spendibile dalle Regioni ogni anno per pagare i vecchi lavori in avanzo di amministrazione, allo scopo di risolvere l’annoso problema dei fondi in perenzione.

Il Capo di gabinetto Rana ha manifestato ampia apertura sui problemi rappresentati ed ha assicurato la disponibilità del Ministero guidato da Francesco Boccia ad interloquire periodicamente con l’Associazione degli edili molisani.