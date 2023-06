ACI Molise, a Riccia consegnati i premi per la stagione sportiva 2021

Si sono riaccesi i motori nel Comune di Riccia con il Primo Motorday che porta il nome del paese fortorino. Un weekend all’insegna dello spettacolo e del divertimento, sulle due e sulle quattro che ha coinvolto grandi e piccini.

La manifestazione organizzata ottimamente dalla Riccia Corse, è stata l’occasione da parte dell’Aci Molise, per dare vita alle premiazioni di piloti ed equipaggi che nell’anno 2021 si sono distinti ed hanno ottenuto titoli e successi nelle varie categorie di appartenenza, in diverse specialità: rally, slalom, kart.

La cerimonia di premiazione, come di consueto, si è aperta con i saluti istituzionali. Sono intervenuti il sindaco di Riccia: Pietro Testa; il consigliere con delega allo sport Michele Tronca, il presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone che ha patrocinato la manifestazione, il Commissario Sportivo Nazionale, Formatore Dsa, responsabile Molise Sport e consigliere Aci Molise che ha patrocinato la manifestazione, Amalia Miozzi. Tutti hanno plaudito all’iniziativa sottolineando l’importanza di eventi come questo, utili anche a promuovere il territorio e le sue bellezze. Nel settore kart a ricevere il premio è stato Francesco Gaetano Norelli, vincitore del campionato Regionale Aci Karting 7^ zona IAME X30 Senior. Il giovane e promettente pilota di casa nostra, nel 2021 ha bissato il successo ottenuto l’anno precedente mentre nel 2022 è passato sul kart 125 con cambio sul quale punta ad ottenere ulteriori soddisfazioni.

Nel settore rally premio per Domenico Felicita che, in coppia con Francesco Sansone, ha vinto la coppa rally 7^ zona. Per lui positive esperienze anche in occasione del 23eesimo, 24esimo e 25esimo rally del Molise, seguito anche da Giuseppe Testa con il quale ha svolto dei test. Nel settore slalom prestigioso riconoscimento per il sette volte campione italiano di specialità Fabio Emanuele, vincitore del campionato italiano che dopo gli ultimi titoli messi in bacheca, quest’anno ha fatto il suo esordio stagionale al volante della sua Osella PA 9/90 in occasione del trentesimo slalom Città di Campobasso. Per Dario Petraoria, invece, sempre tra i birilli, il premio è stato relativo all’affermazione nella coppa slalom terza zona Gruppo E1 Italia.