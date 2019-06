‘AverEssere’: consensi per la mostra degli studenti del Liceo Artistico ‘Manzù’

Grande successo per la mostra d’arte contemporanea ‘AverEssere’, allestita con le opere degli studenti del Liceo Artistico di Campobasso ‘Manzù’ nella galleria ‘Gino Marotta’ del Centro Aratro dell’Unimol e terminata negli scorsi giorni.

Una mostra che ha ottenuto ottime recensioni sin dalla sua inaugurazione, quando anche Alessandro Masi, storico dell’arte e segretario generale della società ‘Dante Alighieri’, dopo un breve seminario sul tema della mostra, è rimasto affascinato dalle opere che gli sono state illustrate dai giovani artisti.

Un’esposizione ricca di qualità che ha permesso ai tanti visitatori di apprezzare opere d’arte realizzate da giovani studenti, con un’età media tra i 15 e i 18 anni, affiancati dalle docenti Carmen Del Russo e Antonella Ciaramella, referenti del progetto insieme a Patrizia Oriente, e a Giusi D’Addona, Valeria Acciaro e Inès Parisi.

La mostra ha accolto diverse tipologie di opere, dalle installazioni pittografiche alle opere tridimensionali, passando per i fumetti e per la performance interattiva tra Antonio Finelli, giovane e affermato artista molisano, e gli studenti. Esperienza, quest’ultima, che ha portato a realizzare una installazione finale esposta anche essa nella sala dedicata a Gino Marotta, indimenticato artista molisano.

Non è mancata all’appello nemmeno la moda, che tanto ha significato e significa ancora oggi per la regione, infatti erano presenti degli abiti disegnati e realizzati da alcuni studenti che hanno messo in mostra un talento specifico innato.

Un evento unico che rappresenta l’ennesimo contributo a favore del territorio da parte dell’Istituto campobassano, guidato da Sergio Genovese, che non fa mai mancare il suo apporto alle iniziative locali, come l’esposizione artistica di fine anno del liceo, allestita presso il Circolo Sannitico di Campobasso a fine maggio o come in occasione del premio San Giorgio dove gli studenti del Liceo Manzù hanno realizzato, con la guida dI Mauro Temerio, le opere donate ai premiati.

Parole di plauso ed apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti sono giunte anche da Lorenzo Canova e Piernicola Di Iorio, rispettivamente direttore e curatore del Centro Aratro, che hanno tenuto anche incontri seminariali e laboratoriali con gli studenti, contribuendo allo sviluppo del curricolo verticale, ampliando la conoscenza di elementi innovativi e orientativi verso forme nuove di arte, dando al contempo maggiore consapevolezza alle scelte future sul proseguimento degli studi o sui percorsi professionali da intraprendere.

Nella fase di formazione, propedeutica alla realizzazione della mostra, hanno fornito i propri contributi agli studenti anche la società Dante Alighieri di Campobasso, tramite la presidente Angioletta Iavasile e le sue collaboratrici Isa De Matteis e Debora Gattullo, che ha permesso di approfondire la tematica scelta per la mostra, e Franco Marrocco, artista di fama internazionale e docente di pittura presso l’Accademia di Brera di Milano,

La mostra AverEssere conclude un percorso di ricerca e formazione sull’arte contemporanea e sulle interconnessioni (visive, performative e multimediali) nell’ambito della promozione/preparazione culturale di base e delle conoscenze specifiche nel settore delle arti previsto dal Piano Triennale delle Arti del Ministero dell’Istruzione, all’interno del quale il progetto del Liceo Artistico ‘G.Manzù’ di Campobasso, vincitore per il Molise insieme a progetti di altre quattro istituzioni scolastiche, è stato strutturato curricularmente e in partenariato con il Centro Aratro dell’Unimol e la Società Dante Alighieri.