Bojano: Borseggiatrice deruba una cliente del supermercato.

All’interno di un supermercato di Bojano una donna ha rubato il portafoglio ad una cliente. Ma sono intervenuti i carabinieri e la giovane è stata denunciata. A finire nei guai è stata una trentunenne residente nel capoluogo, accusata di furto con destrezza (Art. 624 bis c.p.). I Carabinieri della Stazione di Bojano hanno denunciato la donna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, si tratta di una disoccupata. La donna è stata riconosciuta autrice di un borseggio avvenuto nel paese matesino, compiuto nello scorso mese di febbraio ai danni di un’anziana.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la vittima, una sessantenne di Bojano, il 28 febbraio scorso si era recata al supermercato Eurospin per fare la spesa. All’interno del supermercato era stata approcciata in modo sospetto da una donna, che la seguiva tra gli scaffali e cercava ripetutamente un contatto fisico. Nonostante l’attenzione della malcapitata, la scaltra borseggiatrice era infine riuscita a sfilargli il portafogli per poi dileguarsi tra le corsie ove, approfittando di un attimo di solitudine, sfilava dallo stesso il contante per circa 200,00 euro e la Postepay per poi abbandonare il portafogli tra la verdura in esposizione e guadagnare l’uscita.

L’avventrice del supermarket si è accorta del furto soltanto quando è arrivata in cassa per pagare la spesa. Quindi la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Bojano che grazie ad una minuziosa ricostruzione fatta di acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che avevano immortalato la donna e il suo modus operandi, nonché una successiva comparazione dell’identikit fornito da un applicativo in uso all’Arma dei Carabinieri ove sono inserite le persone fotosegnalate sul territorio nazionale, sono riusciti a dare un nome al volto della borseggiatrice. Ulteriori attività info – investigative hanno consentito di individuare il veicolo in uso alla stessa e non si esclude la presenza di complici.

I Carabinieri del Comando di Via Croce ricordano che all’interno dei negozi e nei luoghi affollati, le borse e gli zaini dei clienti distratti sono il bersaglio preferito dei borseggiatori, complici anche i vestiti più pesanti e la minore sensibilità delle vittime, pertanto è bene cercare di averli sempre sott’occhio, magari tenendo le borse davanti a sé e riponendo i portafogli in una tasca anteriore degli indumenti, evitando di estrarlo in luoghi facilmente osservabili, anche da lontano e soprattutto maneggiandolo soltanto al momento in cui si deve pagare.