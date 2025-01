Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise espugna il campo del Mascalucia

MASCALUCIA-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 2-4 (1-0 primo tempo)

Mascalucia: Lo Faro, D’Arrigo, Licandri, A. Longo, G. Longo, Maggio, Marletta, Messina, Nicolosi, Santonocito, Speranza, Coco. All. Incatasciato.

Laborvetro Cln Cus Molise: Ninz, Lepre, Di Nunzio, Ferrara, Di Stefano, Di Lisio, De Nisco, Nathan, Lucas, Evangelista, Joaozinho, Cannone. All. Sanginario.

Arbitri: Lattanzio di Collegno e Bontorin di Bassano del Grappa. Crono: Barbagallo di Acireale.

Marcatori: D. Longo pt; De Nisco, Di Lisio (2), Lucas, Marletta st.

Note: ammoniti D’Arrigo, Di Stefano, Lucas.

Una splendida Laborvetro Cln Cus Molise espugna Mascalucia con una prova da applausi e mette in cassaforte tre punti fondamentali in chiave salvezza. La squadra di Sanginario ci mette cuore, testa e polmoni, va sotto nel primo tempo ma nella ripresa ribalta la contesa e si impone d’autorità. Per i rossoblù seconda affermazione di fila e quota 19 punti raggiunta.

La cronaca – Ci prova subito Danilo Longo per i padroni di casa, tiro respinto da Ninz. E’ poi Nathan a concludere palla al lato. La formazione di casa passa in vantaggio in seguito ad un calcio d’angolo. D’Arrigo conclude verso la porta e Danilo Longo sotto misura devia la palla alle spalle di Ninz. La Laborvetro reagisce subito: gran botta di Nathan con palla che si stampa sul palo a Lo Faro battuto. I rossoblù vogliono il pari e si fanno pericolosi sull’asse Di Lisio-Lucas, Lo Faro si oppone. La squadra di Sanginario spinge ancora. Di Nunzio, assist in profondità per De Nisco, aggancio super ma Lo Faro chiude ancora lo specchio. Partita ricca di spunti con il Mascalucia che sfiora il bis. Maggio a due passi da Ninz, apre troppo il compasso e spedisce al lato. Poi Licandri mette al centro e Joaozinho sfiora l’autorete. Ninz d’istinto evita la capitolazione. La Laborvetro ci crede, Lucas va in percussione e mette al centro ma Lo Faro intercetta il pallone destinato a Di Lisio e l’azione sfuma. I molisani fanno girare bene il pallone e creano una grande chance da calcio d’angolo: battuta di Di Stefano al centro, deviazione di De Nisco con la sfera che termina alta sulla traversa. La prima frazione di gioco si chiude sul parziale di 1-0.

La ripresa si apre con una conclusione di Giovanni Messina respinta da Ninz. La Laborvetro pareggia i conti subito dopo. Conclusione del portiere Ninz dalla distanza sulla quale De Nisco trova la deviazione vincente. Ristabilita la parità, la Laborvetro chiude tutti gli spazi e mette la freccia. Passaggio di Lucas a Di Lisio dalla distanza batte ancora Lo Faro con una conclusione forte e precisa. La Laborvetro comanda le operazioni e cala il tris. Di Lisio recupera palla e in contropiede va a realizzare la sua personale doppietta. Il Mascalucia prova a riorganizzare le idee e Licandri saggia i riflessi di Ninz che risponde presente. Mister Incatasciato si gioca la carta del portiere di movimento e il Mascalucia sfiora la marcatura sempre con Licandri, palla al lato. Scampato il pericolo, la Laborvetro trova la quarta rete. Ripartenza di Nathan che offre a Lucas, bravo a spedire la sfera sotto al set. Sull’altro fronte un grande Ninz vola a deviare in angolo la conclusione di D’Arrigo. L’estremo difensore rossoblù si supera anche su un tiro di Marletta deviato da Di Stefano. Proprio Marletta accorcia le distanze sotto misura. Finisce con La Laborvetro che festeggia una meritatissima vittoria e guarda al futuro con grande serenità.

Il commento del tecnico – “Abbiamo dato vita ad una grande prestazione ed è venuta una bella vittoria – spiega mister Sanginario – però oggi al di là del risultato, al di là dei punti importanti, era fondamentale imporci perché abbiamo giocato con il lutto al braccio e questo successo è solo per Federico Palmegiani. Era una promessa che avevamo fatto a lui e credo che i ragazzi hanno messo qualcosa in più sul rettangolo di gioco proprio per Federico. Il nostro pensiero va soltanto a lui. Ringraziamo la società del Mascalucia per la bella accoglienza che ci ha riservato e speriamo di ritrovarli il prossimo anno”.