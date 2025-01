Giubileo per il mondo della comunicazione, dal 24 al 26 gennaio 2025 in Vaticano giornalisti, esperti e operatori della comunicazione

Si terrà a Roma il Giubileo del Mondo della Comunicazione dal 24 al 26 gennaio 2025, il primo dei 36 grandi eventi dell’Anno giubilare, che richiamerà a Roma giornalisti, esperti e operatori della comunicazione da tutto il mondo in occasione della Festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Al primo evento giubilare sono particolarmente invitate tutte le figure professionali del mondo della comunicazione (giornalisti, operatori dei media, dirigenti e direttori di testata, membri dei CdA, videomaker, grafici, copywriter, PR, social media manager, tecnici audio e video, tipografi, informatici).

Anche dal Molise ci sarà una rappresentanza dell’Unione Cattolica della stampa Italiana del Molise guidata dalla Presidente Rita D’Addona e dalla Consigliera Nazionale UCSI Enrica Cefaratti.

La Presidente D’Addona ha dichiarato: “La tappa romana del Giubileo dei comunicatori rappresenterà un momento di straordinaria intensità comunicativa e di forte condivisione con il mondo della comunicazione, un mondo che è fatto e deve essere fatto con e per le persone. Siamo particolarmente entusiasti di assistere al messaggio musicale del maestro Uto Ughi, il quale, con le corde del suo violino, ci offrirà un importante spunto sulla forza comunicativa e aggregante dei linguaggi, in particolare del linguaggio musicale. È un onore per noi partecipare attivamente a questo ricco calendario di eventi e siamo emozionati all’idea di incontrare Papa Francesco e siamo lieti di invitare comunicatori e giornalisti del Molise”.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione di riflessione e confronto sulle sfide e le opportunità che la comunicazione offre nel contesto attuale.

Il Giubileo dei comunicatori inizierà nel pomeriggio di venerdì 24 e si concluderà la mattina di domenica 26 gennaio con la Santa Messa nella Basilica di san Pietro presieduta da Papa Francesco.

L’evento del giorno 24 gennaio 2025 si aprirà con un momento di accoglienza internazionale dei pellegrini da parte della diocesi di Roma, nella Basilica cattedrale di San Giovanni in Laterano. Ma per quanto riguarda la realtà di UCSI, nello specifico, ci sarà la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa di San Francesco di Sales presso la parrocchia di san Lorenzo in Lucina nella omonima piazza di san Lorenzo in Lucina a Roma.

La giornata di sabato 25 gennaio , inizierà alle ore 7.30 con il Pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro di giornalisti e operatori della comunicazione, seguito da un coffee break di benvenuto nell’Atrio dell’Aula Paolo VI. A seguire, in mattinata, si terrà l’incontro culturale “In dialogo con Maria Ressa e Colum McCann”. Il giornalista Mario Calabresi modererà il confronto con la giornalista filippina, Premio Nobel per la Pace nel 2021, e lo scrittore irlandese, autore, tra gli altri romanzi, di Apeirogon. La sessione continuerà con una performance musicale del Maestro Uto Ughi e alle 12.30 è prevista l’udienza, sempre in Aula Paolo VI, con il Santo Padre Papa Francesco.

Nel pomeriggio del sabato i partecipanti potranno prendere parte a una serie di eventi culturali e spirituali, in vari luoghi di Roma e in diverse lingue, dal titolo “Dialoghi con la città”, tra cui “Il Giornalismo a servizio della democrazia” incontro di formazione giornalistica presso la sede Nazionale dell’ordine dei giornalisti promosso da UCSI. “Corso di formazione riservato ai giornalisti”. L’incontro di approfondimento è a cura di UCSI, con Ordine dei Giornalisti, Fnsi, Stampa Estera, Copercom, Fisc, Odg , WeCa, Constructive Network. L’evento in lingua italiana si terrà nella sede dell’Ordine nazionale dei Giornalisti (via Sommacampagna 19).

“’Il giornalismo a servizio della democrazia. Pellegrini di speranza, comunicare il Giubileo 2025 per costruire insieme un mondo migliore”: questo il titolo del corso di formazione per giornalisti in programma – nell’ambito del Giubileo del mondo della comunicazione – sabato 25 gennaio 2025, dalle 15,30 alle 19,30, in presenza nella sala “Ocera” del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in via via Sommacampagna, 19, e in streaming nella sala “Walter Tobagi” della Federazione nazionale della Stampa italiana, via delle Botteghe Oscure, 54, a Roma. Il corso organizzato dall’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Associazione Stampa Estera in Italia, Fisc, Copercom, WeCa, Federazione internazionale Media Cattolici, Construcitve Network Italia e I – Press e dà diritto a quattro crediti. L’incontro sarà aperto con i saluti di Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio; Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio.

Relatori: Vincenzo Varagona, presidente nazionale Unione Cattolica della Stampa Italiana; Carlo Bartoli, presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti; Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana; Stefano Di Battista, presidente Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione; Maarten van Aalderen, presidente Associazione della Stampa Estera in Italia; Mauro Ungaro, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici; Fabio Bolzetta, presidente WebCattolici; Assunta Corbo, fondatrice del Constructive Network – Italia, Jean Marie Montel, presidente della Fédération des Mèedias Catholiques. Modera: Salvatore Di Salvo, segretario nazionale Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Domenica 26 gennaio

– h.9.30: S. Messa della “Domenica della Parola di Dio” presieduta dal Santo Padre

Basilica di San Pietro

Sono ancora disponibili posti per partecipare a molti eventi in programma consultabile al seguente link:

https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/Giubileo-del-Mondo-della-Comunicazione/incontri-dialoghi-nella-citta.html;