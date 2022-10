Calcio a 5 serie A2, il Cln Cus Molise viaggia alla volta di Cesena

Comincia da Cesena (calcio di inizio fissato alle 17 di sabato 15 ottobre 2022) il tour de force del Circolo La Nebbia Cus Molise che, dopo lo stop forzato di sabato scorso affronterà tre gare in sette giorni. Mercoledì il match di Coppa Divisione contro l’Ecocity (al Palaunimol con inizio alle ore 21) e sabato 22 la partita interna di campionato contro l’Ap. Per il gruppo allenato da Marco Sanginario la sfida di domani rappresenta una tappa importante della stagione per proseguire nella serie positiva iniziata a Mantova e proseguita con la vittoria interna sulla Lazio. Il Cesena, dal canto suo, ha inanellato tre risultati utili consecutivi (un successo e due pareggi) ed è formazione esperta. A caricare l’ambiente è Renzo Di Lisio. “Sicuramente ci aspetta una gara molto difficile – spiega il giocatore di Montagano – loro hanno qualità ed esperienza. Dal canto nostro, però, non siamo da meno come del resto abbiamo dimostrato in questo avvio di stagione. Nel corso della settimana ci siamo preparati nel migliore dei modi cercando di curare i dettagli. Andremo in campo convinti delle nostre qualità e del fatto che ogni gara deve essere affrontata con il giusto impegno e con grande determinazione. Proveremo ad allungare la serie di risultati positivi per aggiungere punti alla nostra classifica”.

Vi attende una settimana impegnativa con tre gare tra campionato e coppa della Divisione. Quali le ambizioni a tuo avviso? “Gli impegni ravvicinati ci permettono da un lato di tenere alta la tensione ma dall’altro dobbiamo cercare di gestire al meglio le energie perché ogni partita ha la sua importanza. Sicuramente dopo la sfida di Cesena il match con l’Ecocity ha il suo fascino. Affrontiamo una grande squadra e sarà bello. Proveremo a dare il massimo cercando di toglierci sempre delle belle soddisfazioni. Poi resteremo al Palaunimol per affrontare in campionato l’Aversa Parete. E sarà un’altra sfida importantissima per il nostro cammino. Bisogna però pensare ad un impegno alla volta”.

Che idea ti sei fatto del campionato? “Il campionato è molto equilibrato, ci sono diverse squadre in grado di lottare per le posizioni di vertice ma in generale non esistono gare semplici. Si può vincere e perdere con tutti, bisogna essere concentrati dal primo all’ultimo minuto per evitare cattive sorprese”.

Avete dimostrato di essere un grande gruppo come conferma il prezioso pari di Mantova. Dove potete arrivare? “A Mantova abbiamo conquistato un punto d’oro con una grandissima rimonta. Siamo stati bravi a crederci e a non mollare mai, anche sul 6-1 con il quale è cominciata la ripresa. Contro la Lazio siamo stati bravi ad affrontare la gara senza paura e abbiamo messo in cassaforte tre punti d’oro. Dobbiamo continuare su questa strada”.