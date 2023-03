Campionato Interregionale di Baskin Puglia-Molise, il 12 marzo 2023 la prima giornata

È arrivato il ‘fatidico’ giorno! L’esordio assoluto per una squadra molisana di Baskin in un campionato ufficiale . L’AS Ferentinum Club affronterà la formazione pugliese del Baskin Corato. L’appuntamento è per domenica 12 marzo, alle ore 11:00, alla palestra del Centro Sportivo Scolastico “S.Pertini”, in via Trivisonno a Campobasso.

Grande attesa, ma allo stesso tempo tanta curiosità per questa ‘prima assoluta’ di un’attività motoria adattata, nata alcuni anni fa, dalla geniale intuizione del prof. Umberto Anzini, docente di scienze motorie all’IIS “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso ed unico allenatore di Baskin del Molise, e dalla partecipazione della Cooperativa Sociale “Il Granello di Senape”. Un progetto di grande valenza inclusiva che, nonostante il lungo periodo di ‘chiusura’ dovuto alla pandemia, ha ripreso a pieno ritmo, contando attualmente oltre 50 tesserati tra normodotati e diversamente abili.

Alunni ed alunne insieme nella stessa squadra per giocare e divertirsi, seguendo un regolamento che adatta spazi, ruoli e attrezzi al fine di valorizzare il contributo che ognuno può offrire al gioco. Qualche regola? I canestri sono 4, due classici del basket e due laterali con altezze diverse e i giocatori sono 6, numerati da 1 a 5 ad indicare i vari ruoli, definiti in base alle competenze motorie. Divertimento puro, sano agonismo, sincera integrazione, gioco di squadra, questo è quello che si percepisce durante gli allenamenti che si svolgono settimanalmente. Per chiunque voglia avvicinarsi a questa nuova esperienza l’occasione è servita: domenica mattina è possibile sostenere la formazione di Baskin del Ferentinum Club così come in primis ha fatto la Fondazione Italia di Decathlon, e poi alcune aziende molisane come Italcom, Gm Industries Srl, Assicurazioni Tanelli, oltre al Comitato Italiano Paralimpico-Regione Molise.