Campobasso, al via la stagione di concerti “Sulle note della Petrone”

Parte la stagione dei concerti ‘Sulle note della Petrone’ realizzata grazie alla collaborazione tra l’Istituto “I. Petrone”, il Conservatorio di Musica “L. Perosi”, l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e il Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso.

Ad esibirsi sul palco dell’Istituto Petrone in Via Alfieri, alle ore 18:00 di sabato 29 aprile 2023, sarà il Liceo Musicale Galanti con il concerto dal titolo: I Fiati Galanti.

Il quartetto di clarinetti, la Wind orchestra, formata da 40 elementi con un repertorio che spazierà tra il genere lirico sinfonico e brani originali per orchestra di fiati, e la Street band, originalissimo organico che vede l’unione di strumenti a fiati, legni, ottoni e percussioni che proporrà, attraverso coreografie, generi musicali quali il funky, il jazz e il blues. Partenza in grande stile quindi per una stagione di concerti che prevede cinque appuntamenti nel mese di maggio che coinvolgeranno alunni e docenti del Conservatorio Perosi, del Liceo musicale Galanti e dell’Istituto Comprensivo Petrone.

I cinque appuntamenti declinati nel calendario hanno la finalità di sottolineare la valenza trasversale e complementare della musica per ogni ordine e grado.

La necessità di conoscere e valorizzare le professionalità del territorio, tra cui i giovani maestri orchestrali del Molise, e quella di vivere la musica come mezzo straordinario in grado di mettere in comunicazione fra loro uomini e idee, sarà quindi un arricchimento per l’intera comunità scolastica, consentendo ai più giovani di stimolare, rafforzare e condividere sensibilità e passioni artistico musicali.

Il ciclo di concerti sarà un’opportunità anche per tutto il pubblico cittadino che vorrà partecipare al fine di consolidare il senso della socialità e della collettività.