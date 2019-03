Campomarino, malviventi rubano un trattore e lo abbandonano nelle campagne di Serracapriola

Sono in aumento, ultimamente, episodi di furti di mezzi agricoli nella zona del basso Molise. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri, 27 marzo. Erano poco dopo le 5 del mattino quando, il proprietario di una azienda agricola sita in Campomarino in contrada Ramitelli, si accorge che la saracinesca della sua azienda è stata divelta per sottrarre un trattore agricolo FIAT modello 480.

Immediata la richiesta al 112 e tempestivo l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Termoli.

Le ricerche diventano intense e sempre più serrate, volte ad individuare gli autori, che si dirigono verosimilmente verso sud, vista la zona di confine e la facilità nel percorrere i campi favoriti dalle impervie condizioni del terreno.

Poteva essere un altro colpo andato a segno ma l’attenzione e la peculiare ed incessante attività di prevenzione messa in campo dai Carabinieri di Termoli ha consentito di intervenire tempestivamente sul luogo dell’evento ed avviare le ricerche con il coinvolgimento delle altre Centrali Operative.

Poco dopo, è arrivata la segnalazione di un cittadino che ha notato il trattore rubato percorrere a fari spenti le strade nelle campagne di Serracapriola.

I malviventi hanno abbandonato il mezzo di fretta e sono scappati. Tempestivo l’arrivo dei carabinieri che hanno restituito il trattore al legittimo proprietario e sono impegnati, ora, nelle indagini per acciuffare i ladri.