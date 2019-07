Confetti rossi e un 110 e lode per Sonia Zurlo, laureata in Scienze e Tecnologie alimentari. Gli auguri degli amici

Ieri, 17 luglio 2019, all’Università degli Studi del Molise, con la tesi sperimentale in chimica fisica dal titolo ‘Sviluppo di nano-vettori per la veicolazione ed il rilascio di acido retinoico’, Sonia Zurlo ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari. Per la neo dottoressa un bel 110 e lode.

“Questo ragguardevole traguardo è stato la conclusione di un percorso di studi sempre al meglio dei risultati scolastici, raggiunti con grande impegno e spirito di sacrificio”, dicono con orgoglio gli amici che, a Sonia, augurano “di vivere una professione ricca di soddisfazioni e consona alle tue aspettative”.

“Non ci speravamo più. Congratulazioni dottoressa Zurlo” – i tuoi amici.