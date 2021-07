Deiezioni canine in città, a Palazzo San Giorgio interrogazione di Annuario

Un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, sul problema della mancata raccolta delle deiezioni canine per le strade del capoluogo molisano.

“La mancata raccolta delle deiezioni canine – afferma Annuario nella premessa dell’interrogazione – rappresenta un atto di inciviltà, ma anche un pericolo per la salute pubblica, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione e, in particolar modo, per i bambini. Eppure esiste anche un regolamento, che spesso viene disatteso, senza il giusto controllo da parte di chi è chiamato a far rispettare le regole sul territorio cittadino. Sono continue le segnalazioni di cittadini esasperati da tale problema, ma anche gli esercenti delle attività commerciali sono esausti di dover continuamente ripulire durante la giornata le aree antistanti i propri negozi”.

Annuario, così, interroga il sindaco e la Giunta comunale affinché informino l’assise civica sul motivo per il quale non si registrano sanzioni alla violazione del regolamento che impone la raccolta delle deiezioni canine dei cani padronali, chiedendo altresì all’amministrazione comunale una campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo anche le associazioni animaliste, che serva per educare quei cittadini che, incuranti delle regole del vivere comune, violano siffatti regolamenti.