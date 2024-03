Emodinamica di Isernia non si tocca, Iorio chiama Arianna Meloni

“Quanto accaduto ieri in Molise relativamente alla questione dell’emodinamica di Isernia, le dichiarazioni della struttura commissariale e la mia reazione contraria ad ogni eventuale accorpamento del reparto di Isernia con il Cardarelli di Campobasso, hanno sollevato preoccupazione anche della politica romana”. Lo rende noto l’assessore regionale, Michele Iorio, che fa sapere di aver “avuto quindi un lungo colloquio telefonico con Arianna Meloni allarmata per quanto sta accadendo in Molise proprio sul tema sanità”.

“Il responsabile della segreteria politica di FDI ha confermato, – dice Iorio – a nome dell’intero partito, l’impegno politico a fare in modo che il reparto salvavita dell’ospedale Veneziale di Isernia venga potenziato e non accorpato. La posizione espressa con convinzione da Arianna Meloni mi ha confortato e abbiamo deciso che nei prossimi giorni lavoreremo insieme per programmare il giusto supporto politico per affrontare i problemi complessivi della sanità locale. Un atteggiamento che riafferma l’attenzione di Fratelli d’Italia verso il nostro territorio e la volontà di imboccare un deciso cambio di passo per la sanità molisana”.