Fabio Suliani Campione d’Italia Juniores ai Campionati Nazionali di Pesistica di Courmayeur

In questo fine settimana, al Mountain Sport Center di Courmayeur si sono svolte le Finali Nazionali Maschili e Femminili dei Campionati Italiani Juniores di Pesistica 2018.

Un evento agonistico di rilievo che ha visto confrontarsi in pedana i migliori giovani atleti d’Italia per ogni categoria di peso compresi tra i 16 e i 20 anni.

Nella tarda mattinata di sabato 21 aprile, a portare a casa la medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Italia Juniores per la categoria 77 kg è stato il campobassano Fabio Suliani.

Per il giovanissimo ma già quotato atleta tesserato per la palestra Osca di Campobasso, si tratta dell’ennesimo risultato di rilievo nazionale ottenuto in questi ultimi tempi, a conferma della maturità agonistica raggiunta da Suliani e dalla freddezza con la quale è in grado di partecipare e vincere competizioni dove sono presenti numerosi atleti azzurri medagliati in ambito internazionale.

Il palmares recente di Fabio Suliani, prima di questa nuova brillante affermazione, presentava già un argento alla Coppa del Mediterraneo di Lubiana 2017 e il titolo di Campione Italiano Senior in carica nella categoria 77 kg.

Al Mountain Sport Center di Courmayeur Suliani è salito sul gradino più alto del podio facendo registrare 130 kg nello strappo e 160 kg nello slancio, per un totale di 290 kg, relegando così alle sue spalle, rispettivamente alla seconda e alla terza piazza, Roel Narcisi dell’Athlas Teramo e Mattia Cervesato della Pesistica Pordenone.

Per Fabio Suliani e per il suo allenatore Navarino un titolo che non solo li ripaga dei tanti sacrifici e dei durissimi allenamenti, ma che proietta Suliani direttamente tra le fila della Nazionale, infatti, il pesista molisano da Courmayeur andrà direttamente in ritiro con gli azzurri in vista della preparazione di alcuni importanti eventi agonistici internazionali.