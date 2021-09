Federazione PD Basso Molise: pronte azioni sul territorio per difendere il diritto alla salute

Nel corso dell’ultima Direzione di Federazione, tenutasi lo scorso 27 settembre, convocata per discutere del POS, si è deliberato di attivare nei circoli della Federazione PD del Basso Molise – coordinati dalla stessa Federazione – una serie di azioni e attività, anche comunicative, per tenere alta l’attenzione sulle problematiche in ambito sanitario che rischiano di ledere il diritto alla salute dell’area bassomolisana e dell’intero Molise.

“Nel ringraziare – si legge nella nota divulgata dai dem – i consiglieri regionali PD, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, per aver contribuito a presentare la mozione per il ritiro del POS – discussa nell’ultima seduta di Consiglio Regionale il 27 settembre – e che ha portato il Presidente Regionale a soccombere alla volontà delle minoranze in consiglio Regionale; comunichiamo l’adesione alla manifestazione organizzata dal Forum per la sanità pubblica, prevista per domani 30 settembre alle ore 16 a Campobasso, perché in questa battaglia bisogna essere uniti, uniti per chiedere a gran voce un diritto per tutti: quello alla salute pubblica e di qualità”.