I candidati del centrosinistra compatti firmano l’appello di Slow Food per la tutela dell’Ambiente Molise

I candidati di centro sinistra alle elezioni politiche del 25 settembre hanno accolto l’invito di Slow Food e questa mattina hanno sottoscritto la dichiarazione a favore della tutela del suolo molisano e per la produzione di

energia pulita da realizzare nella nostra regione nel rispetto dell’ambiente.

In particolare con la loro firma Vittorino Facciolla, Rossella Gianfagna, Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni e Giuseppe Cecere si sono impegnati ad impedire che la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici in Molise avvenga su terreni fertili vocati alla produzione e all’allevamento e ad impedire la costruzione di impianti per la produzione di energia attraverso la fissione nucleare nel rispetto dei risultati referendari del 1987 e del 2011 con i quali la maggioranza dei cittadini italiani ha espresso la propria contrarietà a questo tipo di impianti.

“Siamo a conoscenza delle richieste per istallare pannelli fotovoltaici su circa 2000 ettari di terreni agricoli feritili, spesso irrigui, collocati nel Basso Molise – ha dichiarato Vittorino Facciolla – ma questo si può evitare e allo stesso tempo si può produrre energia pulita installando quegli stessi pannelli sui circa 36.000 ettari di terreni classificati come non agricoli oppure creando parchi eolici off shore al largo della nostra costa senza arrecare alcun danno alla collettività”.

“La nostra società ha assolutamente bisogno di energia ma vi è il forte sospetto che attraverso scelte sbagliate si voglia convincere l’opinione pubblica che non esistano reali alternative all’utilizzo dei combustibili fossili o, peggio ancora, alla produzione di energia da fonte nucleare – spiegano i referenti Slow Food nel loro documento -. Non è un caso che questa campagna elettorale è stata aperta con dichiarazioni di importanti esponenti politici a favore della costruzione di centrali nucleari. E, ancora una volta, uno dei siti dove ubicare un impianto nucleare viene individuato nel Molise, a Termoli”.