Il Super Next Gen Italia 2022 a Campobasso

Tutto pronto all’Associazione Tennis Campobasso di via Duca d’Aosta dove a partire da domani (venerdì 15 aprile) prenderà il via la tappa molisana del Super Next Gen 2022.

Lo staff dell’A.T., infatti, è riuscito ad accaparrarsi una delle poche date disponibili per disputare il prestigioso torneo nella nostra città, sconfiggendo la concorrenza di almeno altri sette circoli tra i più importanti d’Italia ed inserendosi fra le tre tappe disponibili sul territorio compreso tra Bologna e Napoli con Chieti e Monopoli.

Il circuito Next Gen è considerato, oggi, un appuntamento di prestigio per le giovani racchette nazionali che non di rado hanno spiccato il volo proprio da questo torneo. Basti pensare alle brillanti carriere di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che cominciarono la loro ascesa nel tennis proprio dal Next Gen.

Di Stella, Baldini, Prisciantelli e Spano (tutti classificati 2.8) attenderanno fino a venerdì prossimo (22 aprile) nei quarti le qualificazioni dei loro avversari nel tabellone maschile. Alessandra Periscinotti (2.8 e testa di serie n.1) e Blanca Tedeschi (2.8) le donne da battere in quello femminile con un occhio rivolto all’under 16 Beatrice Guccione, atleta siciliana ma in pianta stabile nel capoluogo dove si sta perfezionando alla corte del duo Vendemiati-Perrella.