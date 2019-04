“Instagram e le nuove frontiere della memoria”, incontro con Giorgio Cosulich de Pecine

Il Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” in collaborazione con Village caffè letterario organizza Mercoledì 17 Aprile 2019 alle ore 18 un incontro dal titolo “INSTAGRAM E LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEMORIA“.

Quali sono le potenzialità inespresse del social network? Siamo sicuri che sia solo una scatola vuota? E se i social networks fossero l’unico strumento per salvare la memoria storica dell’umanità?

Sarà presente 14&15 la prima casa editrice internazionale che ha fatto di Instagram un modello editoriale, realizzando progetti ambiziosi che hanno portato alla pubblicazioni di libri come #IRAN o Metropolis, con il suo co-fondatore, Giorgio Cosulich de Pecine, che, dopo aver lavorato per oltre 20 anni come fotoreporter, ha deciso di esplorare il mondo della mobile photograhy e dei social media

Appuntamento mercoledì 17 Aprile 2019 dalle ore 18 presso il Village Caffè letterario in Via Veneto, 21 (Istituto L. Pilla) Campobasso, ingresso libero.