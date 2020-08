Nella notte del 28 agosto un’autovettura, in località Ravasecca nel Comune di Isernia, si è scontrata con una famiglia di cinghiali.

La conducente è stata visitata sul posto dal personale del 118, mentre per i cinghiali è stato contattato il veterinario dell’Asrem.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le messa in sicurezza dell’autovettura ed erano presenti anche due pattuglie della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.