Isernia, i bambini dell’Istituto ‘Giovanni XXIII’ in visita nel bosco di Roccamandolfi

Nell’ottica di un ‘pensare ed agire divergente’ nei riguardi della natura e del territorio, si colloca l’uscita didattica degli alunni delle tre sezioni dei quattro anni di età della scuola dell’Infanzia (plesso di San Lazzaro) dell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ di Isernia nel bosco di Roccamandolfi.

L’idea della visita, condivisa dal dirigene scolastico, Caccioppoli, e dalle docenti con l’amministrazione comunale di Roccamandolfi, scaturisce, piu’ specificamente, dall’esigenza di rafforzare quella sorta di rapporto spontaneo tra i bimbi più piccoli e l’ambiente, offrendo loro l’opportunità di scoprire l’habitat naturale di piante e animali, conoscere i colori, ascoltare i rumori e annusare i profumi della stagione autunnale.

Dopo la visita alla cascata ‘Rio’ e la passeggiata tra i castagneti di Roccamandolfi i ragazzi delle tre sezioni dei quattro anni della scuola dell’Infanzia della ‘Giovanni XXIII si sono recati per un caloroso saluto presso la locale sezione della scuola. Il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, nel corso della manifestazione ha ringraziato l’istituto per aver scelto Roccamandolfi come meta didattica.

“Trascorrere una giornata con i bambini, – ha concluso il sindaco – all’insegna della natura e della loro genuinità è quanto di più emozionante possa esserci”.