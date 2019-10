La raccolta differenziata degli imballaggi metallici protagonista a Campobasso

Da giovedì 3, a sabato 5 ottobre gli ALUDAYS e CAPITAN ACCIAIO arrivano in Piazza Vittorio Emanuele II. Laboratori, giochi e quiz organizzati dai Consorzi CIAL e RICREA per promuovere l’importanza del riciclo di alluminio e acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, lattine, vaschette, tubetti, tappi e chiusure: sono tutti imballaggi in acciaio o alluminio, metalli che si riciclano al 100 % e all’infinito. Riconoscere questi rifiuti e gettarli nel bidone giusto è il primo passo che permette agli imballaggi di essere correttamente raccolti e rinascere a nuova vita.

Proprio per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi metallici, arrivano a Campobasso gli ALUDAYS e Capitan Acciaio. Le due iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune di Campobasso e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e promosse dai due consorzi del sistema CONAI che si occupano di avviare al riciclo questi materiali: CIAL , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Alluminio e RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio .

Durante le tre giornate, gli inviati di CIAL invaderanno le strade della città con le “Riciclette”, biciclette realizzate in alluminio riciclato e forniranno informazioni sulla raccolta differenziata dell’alluminio in città. Invece, per sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, scende in campo il supereroe Capitan Acciaio, che intervisterà i campobassani in merito alle loro conoscenze sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio.

In Piazza Vittorio Emanuele II, allo stand ALUDAYS allestito da CIAL, i cittadini saranno messi alla prova in merito alle loro abilità da “buoni ricicloni” con alcuni giochi e momenti di coinvolgimento e premiati con simpatici gadget realizzati in alluminio riciclato; mentre presso lo stand RICREA, saranno proposti giochi e quiz sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, dove bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio giocattolo attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio.

In attesa dell’evento, a partire dal 30 settembre, i residenti maggiorenni nella regione Molise potranno prendere parte al concorso web #NONSOLOLATTINE. Per partecipare basta collegarsi al sito http://www.nonsololattine.it/ e rispondere alle domande a scelta multipla sulla raccolta differenziata degli imballaggi metallici.

Il gioco termina il 6 ottobre e mette in palio premi simbolo della sostenibilità ambientale: lampade di design realizzate in acciaio riciclato oppure delle “Riciclette”.​

La tappa degli ALUDAYS e del tour di Capitan Acciaio in Molise rappresenta ulteriormente un’occasione per migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e bambini sull’importanza della raccolta differenziata.