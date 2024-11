“Lascia che la solidarietà entri in circolo”: convegno sulla donazione di sangue, plasma e cellule staminali sabato 23 novembre 2024

Il prossimo sabato 23 novembre 2024 a partire dalle ore 17,30, si terrà il convegno “Lascia che la solidarietà entri in circolo: dona sangue, plasma e cellule staminali”, organizzato dall’Avis Comunale di Campobasso e dedicato a sensibilizzare tutti sull’importanza della donazione di sangue, plasma e cellule staminali.

L’appuntamento, che si svolgerà presso l’Hotel Don Guglielmo, si prefigge l’obiettivo di far conoscere i benefici di queste pratiche solidali, fondamentali per salvare vite e migliorare la qualità della vita di molti pazienti. Un incontro per la vita.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore, e rappresentanti delle principali associazioni di volontariato e donatori. Durante il pomeriggio, verranno approfondite le tematiche relative alla donazione di sangue e plasma, e si discuterà anche del ruolo cruciale della donazione di cellule staminali, una pratica che, seppur meno conosciuta, è fondamentale per il trattamento di malattie gravi come leucemie e linfomi. Perché donare?

Ogni giorno, migliaia di pazienti in Italia hanno bisogno di trasfusioni di sangue o plasma per affrontare malattie e interventi chirurgici, mentre le cellule staminali sono un’opportunità fondamentale per il trattamento di patologie ematologiche. Nonostante l’enorme necessità, la raccolta di queste risorse rimane insufficiente, e l’informazione e la sensibilizzazione sono le chiavi per colmare questo gap.

L’incontro si focalizzerà su come una semplice donazione possa fare la differenza nella vita di chi sta combattendo contro una malattia, ma anche su come il gesto di solidarietà possa essere un atto quotidiano che unisce la comunità intera.