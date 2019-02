Lavori alla rete idrica: venerdì 8 febbraio rubinetti a secco alla zona industriale di Campobasso

Domani, venerdì 8 febbraio 2019, a partire dalle 8,30 circa, per consentire l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti alla rete idrica comunale sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle seguenti utenze di Campobasso: contrada Colle delle Api, via Armagno, via Labanca, zona industriale di Campobasso (da via Armagno a centro commerciale Monforte verso piazzale 1° maggio), via San Lorenzo (dalla rotatoria ex pastificio Guacci verso zona industriale) e Caserma Allievi Carabinieri.

Si precisa che resteranno escluse dall’interruzione idrica l’Istituto Comprensivo Montini e il panificio ‘Sorelle di Vito’.

L’erogazione idrica verrà ripristinata nell’arco della stessa giornata, salvo complicazioni.