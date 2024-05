L’idea di rilancio per la città di Campobasso di Gianluca Maroncelli, candidato con ‘Noi Moderati’: “Torniamo a far vivere il capoluogo molisano”

“Dobbiamo tornare ad amministrare la città di Campobasso attraverso una visione complessiva ponendo al centro dell’azione alcuni punti essenziali – il pensiero di Gianluca Maroncelli – La rivitalizzazione di tutti i quartieri, da quelli centrali a quelli più periferici, il rilancio economico e così del commercio, la valorizzazione delle tradizioni perché storia e cultura diventino nei fatti un polo d’attrazione per i turisti. Perché non può più passare l’idea che Campobasso non è una città che possa puntare sul turismo. Si può fare, ci dobbiamo credere ma ovviamente dotando la città degli strumenti giusti. Giovani e anziani devono anche loro tornare al centro dell’agenda amministrativa. Certamente attraverso percorsi e strategie diverse. Oramai negli ultimi anni abbiamo assistito a un decadimento totale di Campobasso nonostante le potenzialità della nostra città siano numerose. Penso al commercio per esempio, troppe saracinesche abbassate, e poi interi quartieri abbandonati, come se non bastasse cittadini e residenti nel corso degli anni hanno perso ogni punto di riferimento perché é mancato il contatto quello vero, diretto, con la parte politica e amministrativa. Ebbene è ora di imprimere un decisivo cambio di passo. Ritengo che sia indispensabile per questo tornare a ‘dialogare’ e a confrontarsi con la gente, a vivere la città. Il cittadino deve tornare al centro e deve tornare ad avere il giusto interlocutore politico che sappia confrontarsi con i vari livelli istituzionali. Un amministratore, perciò deve fare questo, confrontarsi con la gente per conoscere il problema e del problema e li dove cambiano le competenze per affrontarlo, farsi portavoce nella giusta maniera con le Istituzioni sovra comunali”.