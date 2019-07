Molise Tour Bike pronta per un doppio appuntamento che chiuderà il mese di luglio

Neanche il tempo di godersi gli ottimi risultati dell’ultimo weekend, che gli atleti della Molise Tour Bike tornano in sella per chiudere, con un doppio impegno, un mese di luglio che ha regalato tante soddisfazioni. Si gareggerà sia nei confini regionali che fuori, dove oramai il team molisano ha saputo farsi conoscere e apprezzare. La gara di casa si correrà a Monteverde di Bojano, con in calendario la relativa Xc valida come quarta prova del circuito dei Sanniti e vedrà assegnare le maglie di Campione Regionale.

Anche in questo caso Oriente sarà impegnato a lottare per il secondo posto tra gli ELMT e Gennarelli, dopo la bellissima prova offerta domenica scorsa a Miglianico, proverà a difendere la terza posizione nella classifica assoluta, nonché il primo posto tra gli M1. I colori nero-giallo-fluo risplenderanno anche fuori dal Molise e precisamente nella Gran Fondo Est Est di Montefiascone, valida come sesta prova del Trofeo dei Sentieri del Sole e dei Sapori che vede la società del presidente Gennarelli al terzo posto assoluto con Cardillo al primo nella Categoria M2 e Bettini secondo nella Categoria M3.

“Probabilmente è la domenica più importante della stagione perché sono in ballo risultati di un certo spessore – spiega il presidente-atleta Gennarelli – siamo stanchi dopo aver affrontato una prima parte di stagione durissima e avremmo voluto che questi due impegni fossero arrivati in un altro periodo della stagione. Ma questo vale anche per i nostri avversari. Pertanto siamo concentrati su ciò che ci attende domenica e poi avremo tempo e modo per ricaricare le pile e pensare ad un settembre che si preannuncia di fuoco”.