Natale a Campobasso: gli eventi in programma per l’8 dicembre

La giornata della festa dell’Immacolata designa in modo più marcato l’inizio delle festività natalizie e anche a Campobasso il cartellone di appuntamenti allestito dall’amministrazione comunale per questo Natale 2019 propone una domenica ricca di attività.

In mattinata, dalle ore 10.00, l’Associazione ANFFAS Onlus Campobasso che opera sul territorio nazionale per difendere i diritti delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, realizzerà, con il patrocinio del Comune di Campobasso, un mercatino di Natale sotto i portici del Palazzo Comunale. Gli orari saranno i seguenti: 10,00 / 14,00 – 16,00 / 21,00. I fondi che verranno raccolti saranno destinati all’avvio delle attività dell’Associazione presso il centro di via Toscana che ospiterà ragazzi con disabilità complesse.

Anche nelle strade che si snodano nel centro storico, da via Cannavina a largo San Leonardo e via Ferrari, dalle 10 di domenica mattina, l’Associazione Michelangelo Ziccardi, presenta i Mercatini di Natale nel Borgo, che andranno avanti fino a tarda sera. Alle 18.00 a Largo San Leonardo, ci sarà la benedizione del presepe e dell’albero di Natale allestito dal Comitato Commercianti Centro Storico. Alle 20.00, sempre a largo San Leonardo, saranno di scena i New Harlem con “Campobasso ricorda Fred”.

Sempre nella zona del centro storico, questa volta nella chiesa di San Bartolomeo, verrà inaugurata alle ore 18.30 la mostra di icone sacre “La scrittura dello Spirito” aperta fino al 15 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Alle 16.30, in via Carducci 88, verrà inaugurata, invece, la mostra di presepi di Antonio Guarino che resterà aperta e visitabile fino al 6 gennaio

Nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre verranno poi accese le luminarie natalizie che l’amministrazione comunale ha fatto installare in diverse zone del centro cittadino, mentre dalle ore 11.00 partirà l’attività della pista di pattinaggio in piazza Vittorio Emanuele.