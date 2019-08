Ogni Sport Oltre: premio nazionale per il Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso

Il progetto ‘CONI Ragazzi: diritto allo sport per tutti’ ha regalato al Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso una gran bella soddisfazione.

Nell’ambito del contest O.S.O. – Ogni Sport Oltre che la Fondazione Vodafone, partner nazionale del progetto, ha abbinato all’iniziativa, la società del capoluogo è risultata tra le tre migliori d’Italia.

In sostanza, all’attività sportiva vera e propria è stata affiancata una iniziativa basata sulla partecipazione attiva ed interattiva della società su una piattaforma informatica attraverso la gestione di un “diario di bordo” relativo alle attività svolte nell’ambito di CONI Ragazzi.

La società ha aggiornato la propria pagina con post, foto, video ed eventi suscitando l’interesse sia degli iscritti che delle famiglie; a fine progetto è risultata tra le tre società d’Italia che hanno realizzato i contenuti più interessanti e coinvolgenti ed hanno raccolto il maggior numero di follower e di like, meritando il premio consistente in una fornitura di materiale sportivo.

Come noto, il progetto è stato ideato per offrire a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, appartenenti a famiglie con maggiore difficoltà economica ed in situazioni di vulnerabilità, un pacchetto di sport e servizi completamente gratuito.

I ragazzi ospitati dal CS Pattinaggio Campobasso hanno svolto 2 ore di attività a settimana per circa 6 mesi accompagnati dagli istruttori lungo un percorso diversificato per fasce d’età: attività motoria di base per i bambini della prima fascia e attività polivalente, pre-sportiva e sportiva per i ragazzi della seconda fascia.

“Siamo davvero orgogliosi del traguardo raggiunto – ha commentato la presidente e tecnico Antonina Tapounova – perché da sempre la nostra società, oltre che puntare ai risultati di livello agonistico, rivolge particolare attenzione anche all’inclusione e all’integrazione sociale attraverso lo sport”.