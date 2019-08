Campobasso, mercoledì 7 agosto interruzione del flusso idrico

Per consentire l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti alla rete idrica comunale, a Campobasso, mercoledì 7 agosto 2019 a partire dalle ore 8.30 circa, sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico in: via Campania (fino all’ex discoteca Impero) e strada vicinale del Convento, via Basilicata, via Calabria e via Sardegna.

L’erogazione idrica verrà ripristinata nell’arco della stessa giornata, salvo complicazioni.