Pallavolo serie B, Picardo approda alla Energy Time Spike Campobasso

Si arricchisce il pacchetto di centrali dell’Energy Time Spike Campobasso, chiuso l’accordo con Antonio Picardo.

Il giovane molisano, appena 25 anni, ha già otto campionati nazionali alle spalle. Due stagioni in serie B2 con la squadra della sua città, la Fenice Volley Isernia. Poi l’esperienza in Serie B con la Gis Pallavolo Ottaviano, stagione coronata con la vittoria del campionato e successiva eliminazione in gara 3 delle semifinali playoff. Quattro anni a Pineto e l’ultima stagione nelle Marche con il Volley Potentino, dove ha perso solo la semifinale playoff.

Adesso la voglia di tornare a casa: “Giocare per la squadra della mia regione mi da sicuramente ancora più stimoli, stimoli che mi mancavano da un po’. Ho sposato da subito il progetto della società, che si è saputa muovere bene sul mercato ed è riuscita ad allestire una squadra molto competitiva. Voglio ringraziare per la fiducia il DG Gennaro Niro che ha seguito personalmente la trattiva per portarmi in squadra. Sono contento che Campobasso possa tornare finalmente su palcoscenici importanti. Sono onorato di vestire questa maglia per la prima volta. Un saluto a tutti e forza Energy Time Spike Campobasso”.