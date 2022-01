Pietracatella protagonista di Borghi d’Italia di TV 2000

Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 Mario Placidini e la troupe del programma televisivo Borghi d’Italia per registrare la puntata dedicata a Pietracatella.

La puntata andrà in onda sabato 26 febbraio intorno alle 12.15 poi domenica 27 febbraio alle 06.20 poi domenica 6 marzo alle 12.15 dopo Angelus Papa Francesco su Tv2000, la Tv della Conferenza Episcopale Italiana in onda sul canale 28 del digitale terrestre oppure sul canale 157 di Sky a livello nazionale.

Il programma è un itinerario settimanale di 30 minuti nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata protagonisti il borgo, con il suo Comune e la sua Chiesa, le parole vive della gente e il dialetto, la natura, il folclore, i sapori, l’associazionismo, la solidarietà, il volontariato. Quel che definisce, insomma, l’autenticità dei piccoli borghi italiani.

“Borghi d’Italia, giunto alla tredicesima stagione, nasce con questa ambizione: raccontare luoghi e genti depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità. Da qualche stagione si realizzano puntate speciali sulle città capoluogo.” afferma il conduttore Mario Placidini.

“Una vetrina importante per il nostro paese – dice il sindaco Tomassone – per far conoscere, in tutta Italia, Pietracatella e le sue bellezze, ma anche il Molise”.

Il programma va in onda ogni sabato e domenica alle ore 12.15. La versione Radio del programma e della puntata su Pietracatella andrà in onda domenica 27 febbraio alle ore 14.00 sulle Radio In Blu e alle 17.00 su Radio Vaticana Italia.