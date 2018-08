Sanità, l’appello di Forza Italia al Governo: “Nessun tecnico esterno”

Per la parlamentare di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, “la nomina di commissario ad acta della sanità molisana spetta al governatore Donato Toma”.

La mancanza della nomina al momento, per la Tartaglione, “crea un chiaro vuoto di potere e che non consente allo stesso presidente della Giunta, eletto democraticamente lo scorso 22 aprile, di agire con pieni poteri a tutela della salute dei molisani”.

“Forza Italia, – dice la giovane parlamentare – a nome dei suoi rappresentanti eletti, ritiene intollerabili ritardi e ambiguità e chiede a gran voce l’intervento risolutivo da parte del governo nazionale. Non si può trascurare la richiesta di un intero territorio, ulteriormente evidenziata oggi dal voto espresso dal suo massimo organo istituzionale, e non si può ridurre a mera tattica politica la sopravvivenza del sistema sanitario molisano.

Rivolgiamo infine un appello anche ai nostri alleati di coalizione, che oggi si trovano a far parte dell’esecutivo nazionale, a non consegnare il destino della regione nelle mani di figure esterne che non conoscono la nostra realtà e le esigenze e problematiche di questa comunità”.