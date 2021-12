Segretario Pd Facciolla: “Solidarietà a Michele Petraroia”

L’ ex consigliere regionale, coordinatore dell’ANPI Basilicata ed espressione storica della Sinistra molisana è stato querelato e dovrà sostenere un’udienza il prossimo 13 gennaio 2022 davanti al Tribunale di Potenza.

Il motivo?

Essersi battuto affinché la Sala consiliare del Comune di Barile (Potenza) non venisse intitolata ad Andrea D’Andrea, caposquadra della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e comandante della Gioventù Italiana del Littorio.

“L’antifascismo non è una moda che va e viene a seconda delle epoche storiche – dichiara il segretario regionale del Partito Democratico del Molise Vittorino Facciolla – l’antifascismo è sancito dalla Costituzione italiana ecco perché la nostra Costituzione, le nostre leggi, devono essere applicate anche in questo caso. Esprimo la massima solidarietà e vicinanza, da parte mia e del Partito che mi onoro di rappresentare, a Michele Petraroia, affinché la sua battaglia diventi battaglia di tutti ed i tentativi subdoli di inneggiamento al fascismo non trovino spazio alcuno nei luoghi pubblici sede delle Istituzioni della Repubblica e della Democrazia”.