Provinciali di Isernia: Palazzo Spada riammette la lista dei candidati del centrodestra

Nuovo colpo di scena per le elezioni provinciali di Isernia, per le quali oggi il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del centrodestra contro l’esclusione della lista dei suoi candidati alle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre.

Come si ricorderà, la lista era stata esclusa per un ritardo nella presentazione della documentazione all’ufficio elettorale. Una scelta che era stata poi condivisa dal Tar.

Situazione, però, completamente ribaltata oggi dalla decisione di Palazzo Sapada che ha accolto il ricorso dei candidati di centrodestra curato dagli avvocati Giacomo Papa e Stefano Scarano.

Il Consiglio di Stato, alla luce dell’accoglimento del ricorso, ha disposto il differimento delle elezioni delegando la Provincia a fissare una nuova data.

Questo il dispositivo della sentenza: Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla la ricusazione della lista elettorale “Autonomia e identità” per le elezioni del Consiglio provinciale di Isernia del 18 dicembre 2021, della quale va disposta l’ammissione alla competizione elettorale. Dispone che l’autorità competente provveda al congruo differimento della data di svolgimento delle medesime elezioni e che sia data comunicazione della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia di Isernia, nonché al Prefetto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Isernia e al Presidente della Regione Molise.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente FF

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere