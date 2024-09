Slalom Città di Campobasso, boom di adesioni. Settanta gli iscritti

Campobasso sarà al centro del mondo dei motori per un weekend all’insegna dello spettacolo. L’edizione numero trentuno del Memorial Gianluca Battistini organizzato dall’Aci Molise e valido come prova del campionato italiano di specialità (e della coppa terza zona ndr), ultima a coefficiente 1, ha fatto registrare un boom di adesioni.

Sono, infatti, settanta i piloti iscritti alla competizione, provenienti da tutta Italia. Una risposta massiccia da parte di chi ama questo sport e che vede nella gara del capoluogo un appuntamento di grande rilevanza, che ripaga i sacrifici e il lavoro di una macchina organizzativa rodata, capace di curare tutto nei minimi dettagli. Un numero importante di iscritti che rappresenta un grande risultato in virtù del fatto che la gara di Campobasso, in considerazione del cambio di data, non è più tra le prime della serie tricolore.

C’è poi da considerare anche il momento particolare che si vive a livello economico, aspetto non certo secondario nel motorsport. Lo slalom di Campobasso piace a livello tecnico ed è nel cuore di tanti piloti anche per altri aspetti. Sicuramente la competizione molisana è tra le più longeve d’Italia, per giunta da tantissimi anni ai vertici grazie alla titolarità di campionato italiano che viene riconosciuta ad un evento di spessore assoluto. Sabato e domenica a Campobasso ci saranno i migliori interpreti della specialità, pronti a deliziare il pubblico a colpi di acceleratore e decisi a dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile.

Sulla Gildonese è tutto pronto e negli uffici dell’Aci Molise si mettono a punto i dettagli per una manifestazione che in ogni classe e in ogni gruppo promette battaglia. Appuntamento sabato presso la concessionaria Style Gomme per le verifiche tecniche e sportive, domenica poi si entrerà nel vivo della competizione con la ricognizione e le tre manche che decreteranno il vincitore assoluto della competizione.