Ddl Semplificazione, Della Porta (FdI): “Occhio vigile del Governo per i più fragili”

“Il Ddl Semplificazione riguarda la semplificazione normativa contro l’eccesso di burocrazia. Questo Ddl si pone l’obiettivo di guardare a molti settori: alla digitalizzazione, al turismo, alla cura dei disabili, alla sanità. Con questo provvedimento prevediamo la semplificazione dei processi amministrativi, migliorando la vita degli italiani e tenendo a mente le priorità che riguardano i cittadini come la messa in sicurezza della rete. Con questa legge guardiamo poi ai più fragili e ciò dimostra l’occhio vigile del governo Meloni per le fasce più deboli della popolazione. Nel rispetto della Costituzione e del principio di valutazione di impatto generazionale delle leggi, dimostriamo che le norme vanno concepite non pensando agli effetti immediati quanto all’impatto dei loro effetti sulle generazioni future. Questo esecutivo va, quindi, nella giusta direzione: guarda alla normazione, non dimenticando le esigenze dei nostri giovani”. Così il senatore molisano di FdI, Costanzo della Porta.