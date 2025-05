La Molisana Magnolia, ad Umbertide il concentramento destinato alle Under 17

Umbertide come fil rouge. Se il centro tifernate è stato il punto di approdo per la fortunata campagna dell’under 15 nel concentramento di Tarquinia, in Umbria l’under 17 La Molisana Magnolia Campobasso può andare a concentrare il ticket per le finali nazionali che si svolgeranno dal 2 all’8 giugno.

Per le rossoblù l’inserimento nella poule 8 con Frascati, Salerno e San Lazzaro di Savena. La sfida al team laziale aprirà il percorso domani (giovedì 8 maggio) alle ore 17, poi, in base a questo risultato, ci saranno gli incroci successivi in agenda venerdì 9 (ore 16 e 18) e sabato 10 (alle 10 e mezzogiorno).

ATTEGGIAMENTO UNDERDOG Dalla sua, il gruppo affidato a coach Alessandra Formica, arriva forte di un lavoro di avvicinamento di grande sostanza.

«Speriamo – spiega alla vigilia la stessa allenatrice rossoblù – che la location raggiunta dalle più piccole sia di ispirazione per centrare un altro risultato di rilievo anche dalle under 17. Questo è un gruppo molto giovane che ha poca esperienza di interzona con un paio di elementi che hanno fatto anche le scorse finali nazionali a Roseto degli Abruzzi, anche se con ruoli marginali. Arriviamo con determinazione a quest’appuntamento pronte a giocarcela con tutte senza nulla da perdere. Frascati ha nel suo gruppo Under 17 la base del team Under 19 con tanti elementi di grossa taglia. San Lazzaro è formazione di energia con due-tre elementi anche nel giro delle nazionali. Con Salerno poi vedremo quello che sarà in corso di contesa. Avremo un approccio da underdog, provando a giocarcela con tutti. Come ho detto alle ragazze, dovremo stare addosso a loro, mettendoci energia, cuore e con tanta difesa, cercando di mettere tutte le nostre energie.

UNDER 19, GIRONI E CALENDARIO Nelle scorse ore, poi, il team under 19 ha conosciuto girone e sequenza delle gare di prima fase. La Magnolia chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sarà nel raggruppamento ‘B’ con Frascati, Bergamo e San Martino di Lupari ed esordio il 13 maggio alle ore 20 all’Arena proprio con le venete. Poi, in base ai risultati, gli altri due match sempre nel novero delle gare alle 18 o alle 20.

EVENTI A LATERE Nel novero di questa stessa fase finale sono previsti anche degli eventi di formazione con Unimol, in particolare il corso di laurea di scienze motorie. Nello specifico, dal 12 al 14 maggio, si parlerà di mental coaching, marketing e preparazione fisica.