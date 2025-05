Trasformazione e innovazione del sistema scolastico italiano, il docente molisano Michael Messina selezionato per un progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il professor Michael Messina, dell’I.I.S. Pertini – Montini – Cuoco di Campobasso, è stato selezionato per un incarico di comando presso l’Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma. In questo ruolo, contribuirà in prima linea al processo di trasformazione e innovazione del sistema scolastico italiano.

L’Unità di Missione, creata per garantire il corretto utilizzo dei fondi europei destinati all’istruzione, è chiamata a sostenere e accompagnare le istituzioni scolastiche nello sviluppo di progetti mirati al potenziamento delle competenze degli studenti e alla transizione digitale delle scuole. In questo contesto, il professore Messina contribuirà in prima linea ad aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi fondamentali per il futuro della scuola italiana.

Tra i compiti principali affidati all’Unità di Missione, si evidenziano:

Supporto operativo alle scuole: attività di sostegno e accompagnamento per la realizzazione dei progetti finanziati con il PNRR, puntando a rafforzare le competenze degli studenti e a favorire la modernizzazione tecnologica degli istituti scolastici.

Formazione e monitoraggio: organizzazione di percorsi formativi rivolti al personale scolastico per il raggiungimento dei target e delle milestones previste dalle linee di investimento del PNRR, oltre alla mappatura delle azioni intraprese dai soggetti attuatori e al monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti.

Promozione di buone pratiche: diffusione di modelli di intervento di successo, animazione territoriale e promozione della partecipazione della comunità scolastica, con l’obiettivo di costruire una rete nazionale di scuole capaci di innovare e collaborare.

Con il PNRR, l’Italia ha l’occasione di ridefinire il proprio sistema educativo, rendendolo più inclusivo, digitale e orientato al futuro. Il lavoro dell’Unità di Missione sarà determinante per cogliere appieno questa opportunità storica. La graduatoria è consultabile al seguente link: https://pnrr.istruzione.it/news/avvisi-pubblici-per-la-selezione-di-docenti-e-assistenti-amministrativi-in-posizione-di-comando-per-il-gruppo-di-supporto-al-pnrr/