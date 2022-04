Super Next Gen, in Villa de Capoa oltre quaranta gli atleti in gara

Una quarantina e più i giovani tennisti iscritti ai tornei principali del “Super Next Gen” dell’A.T. Campobasso.

Stefano Lombardi, ancora una volta chiamato dall’entourage rossoblù di Villa De Capoa a dirigere kermesse di spessore, ha avviato i quattro tabelloni under 18 in cui non mancano nomi interessanti, proprio come gli organizzatori speravano.

Nei due raggruppamenti di qualificazione, hanno trovato posto anche diversi molisani. Nel main draw del torneo under 18 maschile, il pugliese Manuel Spano (classifica italiana 2-8) è accreditato della testa di serie numero uno. L’atleta della provincia di Lecce si è messo in luce in diversi tornei di serie C, prima di approdare tra i semi-professionisti e i pronostici sulla vittoria finale sembrerebbero proprio in suo favore.

Gli altri atleti di seconda categoria presenti nella kermesse, sono Michele Prisciantelli (T.C. Pescara) Manolo Baldini che è un altro astro nascente del tennis pugliese (è tesserato per un club di Molfetta) e Danny Stella che è testa di serie numero due del seeding e appartenente ad un circolo tennis delle Marche. Sono questi i quattro papabili protagonisti delle battute conclusive ma non è escluso qualche acuto da parte degli outsider (tutti di serie C) il cui curriculum è di tutto rispetto. Tra queste “seconde linee” figurano anche Fernando Borrelli, Giorgio Rizzi e Simone Di Pardo che rappresentano il circolo ospitante e che hanno le carte in regola per ben figurare davanti alle più forti racchette del centro sud.

Anche tra le donne, le protagoniste – salvo sorprese – dovrebbero essere le quattro con classifica più alta. Tra queste semiprofessioniste, tutte posizionate sul gradino più basso della serie B (2-8), c’è pure Beatrice Guccione che per metà è campobassana, avendo scelto proprio il capoluogo molisano come sede di perfezionamento dopo aver giocato i primi dritti e rovesci in Sicilia. Le altre candidate alla vittoria finale sono Giorgia Sticchi (C.T. Lecce), Maria Blanca Tedeschi (T.C. Foggia) ed Alessandra Periscinotti (C.T. Lanciano) che è testa di serie numero uno del torneo.