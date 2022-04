Vinitaly 2022, anche la Fondazione Italiana Sommelier e il Molise protagonisti

Dopo due anni di blocco delle attività fieristiche era importante ripartire e anche il Molise del vino si è presentato con numeri importanti al Vinitaly 2022.

Le aziende presenti nello spazio enoteca della Regione Molise erano ben 16 e rappresentate dai loro vini più importanti: dagli spumanti, ai bianchi, ai rosati fino ai rossi.

Numeri importanti anche per i visitatori arrivati negli stand, costituiti sia da appassionati, ma soprattutto da buyer italiani che esteri, che hanno tra l’altro potuto assistere a delle presentazioni mirate dei vini più rappresentativi.

Tra i vini che hanno più impressionato, sicuramente la Tintilia del Molise, il nostro vino più rappresentativo presentato nelle varie versioni: sia classica in rosso, ma anche in rosato e anche in versione spumante.

La nostra è una regione che piace sempre di più e il Vinitaly ha rappresentato un ottimo biglietto da visita.

Il vino, infatti, è un ottimo attrattore per le migliaia di appassionati che hanno già visitano la nostra regione e spero la visiteranno sempre di più in futuro.

Il 54° Vinitaly è stato per la Fondazione Italiana Sommelier una importante occasione per condividere gli obiettivi con la Regione Molise e puntare insieme a nuovi traguardi per la nostra regione.

È stata una grande esperienza in un susseguirsi di eventi, incontri e nuovamente confronto in presenza per il mondo del vino italiano

I tre sommelier della Fondazione Italiana Sommelier (Silvia Caloini, Mariateresa Tursi e Claudio Cazzaor) hanno condotto i visitatori e i buyers in viaggio nel Molise del vino raccontando caratteristiche e peculiarità deli nostri vini e della autoctona Tintilia.

Dora Formato