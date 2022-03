Tennis, a Campobasso il torneo TPRA Indian Wells va a Marco Germanese e Mariantonietta Mucci

Marco Germanese e Mariantonietta Mucci si aggiudicano il torneo TPRA Indian Wells all’Associazione Tennis Campobasso. Dal 4 marzo fino alle finali del 13 marzo, 37 tennisti, 29 nel tabellone maschile e 8 in quello femminile, hanno dato vita a questo particolare tipo di circuito dedicato a tutti i tesserati FIT agonisti e non, classificati fino a 4.4, svoltosi sulla terra rossa del circolo di via Duca d’Aosta.

Nel tabellone Maschile Marco Germanese ha concluso la sua cavalcata eliminando, nell’ordine, Daniele Di Mario (62 62), Roberto Germanese (61 64), Massimo Tondi (61 64), Giuseppe Palladino (65 63), vincendo in finale contro l’ottimo Alessandro Colagrossi 61 62.

Il tabellone rosa, invece, ha visto imposti Mariantonietta Mucci che ha avuto la meglio in finale con la giovane Giorgia Pescolla 62 61. In precedenza la Mucci ha sconfitto Giovanna Fatica nei quarti (61 60) e Miriam Rossi in semifinale (63 64).

Terminato l’appuntamento con il TPRA, il Presidente Giuseppe Morrone e il suo staff sono già a lavoro per il prossimo evento, ovvero il Master regionale TPRA (26-27 marzo prossimi) valevole per la partecipazione alle finali nazionali di Roma.