Tennis, agosto all’insegna dei tornei di Bojano e Campobasso

Prenderà il via subito dopo ferragosto la lunga carrellata di tennis che tra Bojano e Campobasso includerà le migliori giocate di questa stagione.

Lo start avverrà sui campi del T.C. Boianodue il giorno sedici quando Mario e Antonio Prioriello tenteranno di battere il record di iscrizioni per il loro “Yama gomme”.

L’obiettivo dei cinquanta e più iscritti può essere raggiunto in virtù del montepremi ora portato a mille euro e dell’iscrizione che per la prima volta in assoluto, sarà consentita anche alle donne. Da oltre un trentennio, la famiglia Prioriello regala agli appassionati molisani un torneo che di fatto è riservato ai tennisti di terza (e quarta) categoria ma che ormai per qualità è quasi diventato un Open.

Terminata la kermesse boianese, il “testimone” passerà nelle mani di Giuseppe Morrone che insieme a Gianluca De Lucrezia è già al lavoro per cercare di replicare il successo delle scorse edizioni e portare al quarto Open di Villa de Capoa qualche nome illustre del tennis internazionale.

Il torneo, dotato di ben cinquemila euro di montepremi, sarà ancora una volta a partecipazione straniera e con ospitalità garantita agli atleti professionisti. L’inizio delle gare, sui campi in terra rossa di Via Duca D’Aosta, è previsto per il venticinque agosto.