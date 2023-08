Tennis, per il Circolo di Isernia pronto il salto di qualità con l’Open

Sta bruciando le tappe il Maestro Colalillo che dopo aver tirato a lucido lo storico Circolo tennis di Isernia con un restyling epocale, ha restituito agli appassionati della città anche un torneo di livello altissimo come quello che era fiore all’occhiello dell’attività molisana regionale a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Con i tempi maturi per un ulteriore salto di qualità, ecco adesso approntato una competizione nazionale che rispetto alle passate edizioni, sarà aperta non soltanto ai giocatori di terza categoria ma anche ai semi professionisti di serie B. L’ultima volta che nel capoluogo giunsero atleti di questa caratura, correva l’anno 1993 o giù di lì ma per arrivare ad un vero e proprio torneo di serie B, la memoria deve arrivare ai meravigliosi anni dell’ACRI che per un paio di stagioni ospitò una competizione di livello altissimo mai più riproposta né in centro città né, tanto meno, sui campi in terra rossa del C.T. Isernia.

Si giocherà dal 21 agosto al 3 settembre proprio nel grazioso circoletto che è situato sulla strada che corre in direzione Roccaraso dove adesso i campi sono in altra superficie. Il montepremi è fissato a ben tremila euro e l’iscrizione è consentita, per l’appunto, a tutti i giocatori che hanno classifica fino a 2-5 (dunque semi professionisti che si apprestano al grande salto vero tornei internazionali). In virtù della vicinanza a Roma e Napoli, oltre a quella con l’Abruzzo, Oreste Colalillo spera di poter avere un parterre ricchissimo soprattutto di nomi importanti.