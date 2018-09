Termoli, ruba oltre 2mila euro all’istituto di vigilanza in cui lavora: guardia giurata nei guai

Dovrà rispondere di furto aggravato il 39enne di Termoli denunciato dalla Polizia di Stato.

Alcuni giorni fa, l’uomo, ex guardia particolare giurata, con mansioni amministrative in un istituto di vigilanza, si era prima intascato 2.200,00 euro in contanti, e poi aveva finto un malore per allontanarsi dal luogo di lavoro.

Solo dopo, i suoi colleghi, nel continuare l’operazione di conta, si era accorti del denaro mancante. Sono stati i filmati delle telecamere interne alla struttura, a incastrare l’uomo, ripreso a rubare il denaro, mentre cercava di coprire l’azione con un secchio della spazzatura.

La Squadra Mobile, dopo aver visionato i filmati ha denunciato l’uomo, al quale è stata ritirata anche l’arma e le munizioni di cui era in possesso.

Convinto dai colleghi di lavoro, il 39enne ha poi riconsegnato all’Istituto di Vigilanza le banconote sottratte.