“Ti racconto la violenza, discriminazione ed intolleranza in età scolare”, presentato il progetto ideato da Liberaluna Onlus

L’Associazione Liberaluna Onlus, organizzazione attiva già da qualche anno nella prevenzione e lotta alla violenza, discriminazione e intolleranza, ha presentato, nella Sala Mancini del Comune di Campobasso, il progetto “Ti racconto la violenza, discriminazione ed intolleranza in età scolare”.

Presenti all’evento alcuni insegnanti coinvolti nel progetto, Petronilla Di Giacobbe e Lucia Longari dell’Associazione Mai più sole – Non una di meno, l’equipe Liberaluna Onlus al completo ed il supervisore del progetto Rosario Marini.

L’iniziativa, ideata e promossa da Liberaluna in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, il CSV Molise Tre, l’Associazione AEM e quella Mai più sole – Non una di meno Italia, realizzata con il contributo della Regione Molise, ha lo scopo di svolgere percorsi di prevenzione alla violenza, discriminazione ed intolleranza, avvicinando gli alunni delle scuole primarie al complesso mondo delle regole e dei valori attraverso esempi concreti, che consentano loro di elaborare fiabe o favole.

Invero, come sottolineato dall’Associazione “lo sviluppo del bambino può essere influenzato oltre che da aspetti biologici anche da processi interpersonali. Le prime esperienze relazionali hanno un ruolo molto importante perché potrebbero diventare per i bambini fonte di apprendimento e potranno costruire una prima base per la costruzione del proprio senso di sé. Pertanto, si ritiene necessario usare come strumento la letteratura che opera permettendo di guardare alle esperienze della propria vita partendo da una prospettiva che propone una traslazione del significato”.

Hanno aderito al progetto, che culminerà con un evento finale previsto per il prossimo mese di giugno, diverse scuole della provincia, ovvero l’Istituto Comprensivo Statale “G. Barone” di Baranello, l’Istituto Comprensivo “F. Jovine” e l’Istituto “Igino Petrone” di Campobasso.