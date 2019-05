Crescita verde e sviluppo sostenibile delle serre, a Campobasso il ciclo di seminari del progetto europeo Interreg MED Greenhouses

Crescita verde e sviluppo sostenibile delle serre. Questo il tema del ciclo di seminari organizzato dal Gal Molise Verso il 2000 – partner italiano del progetto europeo Interreg MED Greenhouses (Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses) -, presso la sede dell’incubatore sociale in via Monsignor Bologna 15 a Campobasso i prossimi giovedì 9 maggio, martedì 14 maggio e venerdì 17 maggio 2019, a partire dalle ore 15.30.

Gli incontri mirano a sensibilizzare gli operatori e i professionisti del settore al fine di adottare approcci eco innovativi all’interno di strutture serricole nell’area del Mediterraneo. Lo scambio di buone pratiche, avviato tra i partner del progetto MED Greenhouses, infatti, ha come obiettivo la diffusione sui territori di tipologie di serre innovative, riducendo al minimo il consumo idrico ed energetico sul territorio, stimolando una maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle risorse naturali e promuovendo una produzione sostenibile.

Al ciclo di seminari è prevista la partecipazione di esperti nazionali e internazionali in serricultura ed efficientamento energetico.