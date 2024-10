Uilt e Semiotic Lab presentano Eugenio Barba: il 10 novembre spettacolo del maestro a Campobasso

Eugenio Barba è uno dei più grandi maestri del teatro internazionale. Emigrato da ragazzo in Norvegia, fonda ad Oslo nel 1964 la sua ‘creatura’: l’Odin Teatret, ovvero un teatro-laboratorio (formato da attori di diversa lingua e nazionalità) che sviluppa le teorie antropologiche di J. Grotowski, di cui lo stesso Barba è allievo, esplora le potenzialità dello spazio scenico e valorizza al massimo il corpo e la voce dell’attore. Una rivoluzione, un’autentica rivolta culturale che cambia per sempre la concezione sia di palcoscenico che di pubblico, chiamato a sua volta a costituire parte integrante dello spazio scenico e del rituale emotivo e intellettuale in atto.

Grazie alla Uilt – Unione Italiana Libero Teatro, in occasione proprio del 60esimo anniversario della nascita dell’Odin, i molisani potranno dunque assistere ad un evento di caratura mondiale: sul palco del Teatro Savoia ‘Compassione – Tre panorami di speranza in primavera’, drammaturgia e regia di Eugenio Barba, in scena Julia Varley.

L’agenzia Semiotic Lab è orgogliosa di sostenere l’iniziativa, perché il maestro Barba non ha soltanto contribuito a scrivere la storia del teatro del ‘900, ma ha reinventato il concetto stesso di ‘significato’ e con la sua drammaturgia è divenuto in generale un modello autorevole di analisi e approfondimento per il mondo della comunicazione.

Per info e prenotazioni inerenti lo spettacolo/evento che il 10 novembre alle 18 inaugura la stagione teatrale e fa in un certo senso da apripista alla terza edizione di Jamme BBelle, la Uilt Molise ricorda di rivolgersi al numero 327 95 666 23.