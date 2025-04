Pallavolo, Trofeo dei Tre Mari: Campania-Puglia in rosa e Calabria-Puglia al maschile

Campania-Puglia ad aprire il programma e quindi Calabria-Puglia. Sarà questo l’abbinamento delle due finali che nel pomeriggio – prima alle 16 la femminile, seconda intorno alle 17.30 – animeranno l’edizione 2025 del ‘Trofeo dei Tre Mari’ ospitato in Molise. Dopo i gironi eliminatori svoltisi in quattro impianti di Campobasso, gli ultimi atti saranno entrambi al PalaFraraccio di Isernia, già tirato a lucido per l’occasione.

In mattinata c’è stato spazio per le ultime gare dei gironi. Al maschile, nella poule A, particolarmente intensa la sfida tra Puglia e Sicilia, risolta solo al tie-break a favore dei primi. Nell’altro gruppo, invece, la Calabria ha dato vita all’upset di giornata avendo la meglio per 2-0 sui campani.

Al femminile, invece, sia la Campania che la Puglia non hanno lasciato scampo alle avversarie di giornata. Nel raggruppamento A le campane si sono imposte per 2-0 sulle calabresi, nel B, invece, le pugliesi non hanno regalato parziali alla Sicilia.

Diverse le presenze d’eccezione all’evento tra cui quella dell’ex olimpionica azzurra con l’Italvolley rosa ad Atene Antonella Del Core, ora nello staff della Calabria.

TROFEO DEI TRE MARI

TORNEO MASCHILE

GIRONE A

Molise-Puglia 0-2, Molise-Sicilia 0-2, Puglia-Sicilia 2-1.

LA CLASSIFICA: Puglia 5; Sicilia 4; Molise 0.

(Puglia in finale)

GIRONE B

Campania-Basilicata 2-0, Calabria-Basilicata 2-1, Campania-Calabria 0-2.

LA CLASSIFICA: Calabria 5; Campania 3; Basilicata 1.

(Calabria in finale)

TORNEO FEMMINILE

GIRONE A

Campania-Basilicata 2-0, Calabria-Basilicata 2-0, Calabria-Campania 0-2.

LA CLASSIFICA: Campania 6; Calabria 3; Basilicata 0.

(Campania in finale)

GIRONE B

Molise-Puglia 0-2, Molise-Sicilia 0-2, Puglia-Sicilia 2-0.

LA CLASSIFICA: Puglia 6; Sicilia 3; Molise 0.

(Puglia in finale)